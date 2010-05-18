Греція отримала перший транш кредиту ЄС і МВФ

Греція отримала перший транш кредиту Європейського Союзу на загальну суму 110 мільярдів євро, який повинен допомогти Афінам справитися з борговою кризою. Про це повідомляє ВВС News.

Всього Афінам було переказано 20 мільярдів євро, з яких 14,5 мільярда євро надав ЄС, а решту - МВФ.

У середу, 19 травня, Греція повинна буде виплатити по облігаціях 8,1 мільярда євро. Домовленість про це було досягнуто раніше в травні.

Напередодні євро впав до мінімальної позначки до долара за останні чотири роки на страхах щодо того, що програма допомоги обсягом у 750 мільярдів євро, спрямована на боротьбу з борговою кризою в Європі, може підірвати економічне зростання регіону. На торгах 18 травня євро продовжив зниження - європейська валюта впала до американської на 0,6 відсотка до 1,2317 долара, але тримається вище чотирирічного мінімуму в 1,2234 долара.

Reuters зазначає, що додатковий тиск на євро має рішення Сенату США - сенатори зобов`язали Вашингтон виступати проти надання допомоги МВФ країнам, які навряд чи зможуть повернути гроші. Ця новина викликала розпродаж євро, хоча не ясно, який ефект на світову економіку матиме рішення Сенату.

Зараз США є найбільшим учасником МВФ, що володіє правом вето на рішення фонду, зазначає Лента.ру. Раніше це право Вашингтоном ніколи не застосовувалося.