У Польщі жертвами повені стали четверо людей

Повінь у Польщі, яку вже порівнюють із „повінню тисячоліття” 1997 року, забрала життя чотирьох людей, серед яких 8-річний хлопець.

Як передає кореспондент УНІАН, у річках, які вийшли з берегів, потонула також 60-річна жінка та 45-річний чоловік.

Крім цього, в одного з пожежників, який брав участь в рятувальній операції, зупинилося серце.

Міністр внутрішніх справ Польщі Єжи МІЛЛЕР порівняв сьогодні в ефірі TVN24 нинішню ситуацію за масштабами з так званою „повінню тисячоліття”, яка тоді забрала життя понад 50 поляків.

Проливні дощі, які не припиняються в більшій частині Польщі, продовжують наповнювати річки, які виходять з берегів та затоплюють дедалі більші території, в тому числі, блокуючи автомобільні дороги та залізничні шляхи.

За даними польських медіа, у Кракові рівень води вже на 80 сантиметрів вище, ніж це було в 1997 році.

Пік найвищої води має пройти одним із найпопулярніших у Польщі туристичних міст сьогодні близько обіду.

Найгірша ситуація залишається на півдні Польщі, де рятувальні служби за допомогою військових вже евакуювали з підтоплених місцевостей більше двох тисяч людей.

Як повідомляв УНІАН, проливні дощі останніх днів призвели до виходу з берегів річок та підтоплення низки територій, головним чином, у південних регіонах країни.

Довідка УНІАН. У липні 1997 року західні та південні регіони Польщі постраждали від повені, яку через її масштаби назвали «повінню тисячоліття».

Вода, яка вийшла з берегів річок не тільки Польщі, але й Чехії та Німеччини, тоді завдала збитків на суму 4,5 млрд. євро.

Через повінь у трьох країнах загинуло понад 110 осіб.

У червні-липні 2009 року підтоплення через проливні дощі у Польщі завдали збитків на суму понад 250 млн. доларів, тоді загинула одна людина.