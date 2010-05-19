Екіпаж літака Качинського одержав попередження за 18с. до катастрофи

Екіпаж літака Президента Польщі Леха Качинського, що розбився під Смоленськом, одержав попередження про зіткнення за 18 секунд до катастрофи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив голова технічної комісії Міждержавного авіаційного комітету Олексій МОРОЗОВ

«Перше попередження системи TAWS типу PULL UP (ТЯГНИ ВГОРУ) було за 18 секунд до зіткнення з перешкодою, що призвело до початку руйнування конструкції літака. До цього двічі формувалися повідомлення типу TERRAIN AHEAD (ПОПЕРЕДУ ЗЕМЛЯ)», - повідомив О.МОРОЗОВ.

Він проінформував, що зниження за глісадою відбувалося з включеним автопілотом у подовжньому і бічному каналах, а також з включеним автоматом тяги. «Відключення автопілоту в подовжньому каналі й автомата тяги сталося при спробі відходу на другий круг за 5 і 4 секунди, відповідно, до зіткнення з перешкодою (деревом), що призвело до початку руйнування конструкції літака. Відключення автопілоту в бічному каналі сталося у момент третього зіткнення з перешкодами, що призвело до початку руйнування конструкції”, - повідомив він.

О.МОРОЗОВ також проінформував, що перше зіткнення літака з перешкодою відбулося на видаленні близько 1100 метрів від злітно-посадкової смуги, лівіше за курс заходу близько 40 метрів. З урахуванням рельєфу місцевості (яр) і висоти дерева, висота польоту літака була нижча за рівень торця смуги 15 метрів, зазначив він.

За його словами, третє зіткнення лівим крилом, що призвело до початку руйнування конструкції літака, з березою з діаметром стовбура 30-40 см сталося на відстані 260 метрів від точки першого дотику, лівіше продовженої осі смуги 80 метрів.

«Час, що пройшов від початку руйнування конструкції літака до повного руйнування конструкції фюзеляжу літака через зіткнення із землею в перевернутому положенні, становив близько 5-6 секунд. Остаточне руйнування конструкції літака відбулося о 10-й годині 41 хвилині 6 секунді», - зазначив він.

Він також повідомив, що медико-трасологічні дослідження показали, що в момент руйнування конструкції літака, в перевернутому положенні, на пасажирів діяли перевантаження величиною близько 100 g. «Вижити в даній події було неможливо», - сказав він.