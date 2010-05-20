ЄС додатково дає Україні 3,4 мільйона євро

Європейський Союз надав 3 млн. 424,96 євро на фінансування Проекту ЄС «Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної стратегії України, яка фінансується з боку ЄС» у рамках Програми «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України».

Про це УНІАН повідомили в Представництві Європейського Союзу в Україні.

У повідомленні наголошується, що 18 травня в приміщенні Міністерства палива й енергетики України відбулося офіційне відкриття Проекту ЄС «Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної стратегії України, яка фінансується з боку ЄС».

У рамках Інструменту європейського сусідства і партнерства ЄС впровадив нові форми допомоги для України. Одна з них – підтримка галузевого бюджету. Вперше таке фінансування надано для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України. Реалізація Програми «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України» почалася з підписання Угоди про фінансування між Європейською Комісією і Міністерством економіки України у вересні 2008 року.

Для підтримки впровадження першої програми такого плану Єврокомісія розробила Проект «Додаткова технічна допомога бюджетній підтримці впровадженню Енергетичної стратегії України, яка фінансується з боку ЄС».

Загальною метою проекту є надання підтримки у впровадженні Енергетичної стратегії України. Завданням проекту є збільшення можливостей Міністерства палива й енергетики України й інших залучених сторін для управління, виконання, звітності й моніторингу Програми «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України».

У заході взяли участь близько 60 представників Мінпаливенерго, Представництва ЄС в Україні, НКРЕ, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використовування енергетичних ресурсів та інших залучених установ.

Проект впроваджується Консорціумом ЄС на чолі з KANTOR Management Consultants S.A. (Греція). До складу Концорціуму також входять Ecorys Nederland BV (Нідерланди), European Profiles S.A. (Греція), INDRA SISTEMAS S.A. (Іспанія), Mercados – Energy Markets International (EMI) S.A. (Іспанія) і Poyry AS (Норвегія).

Нагадаємо, у вересні 2008 року Європейський Союз надав 82 млн. євро на фінансування Програми «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України». Тривалість проекту – 18 місяців.

Довідка УНІАН. У березні 2006 року Україна затвердила Енергетичну стратегію на період 2006-2030 рр., яка визначає основні цілі та пріоритети політики України в галузі енергетики й охоплює всі сфери енергетичної галузі. Основними цілями цієї Стратегії є зміцнення ролі України як ключової транзитної держави та підвищення рівня її енергетичної безпеки.