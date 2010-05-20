Україна матиме право на приєднання до ЄС, якщо...
Лист від британського МЗС
Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Вільям ХЕЙГ переконаний, що Україна має право на приєднання до ЄС після досягнення відповідності критеріям членства, і Лондон готовий надавати цьому процесу усіляку підтримку.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це йдеться в листі В.ХЕЙГА міністру закордонних справ України Костянтину ГРИЩЕНКУ. У документі підтверджується відкритість нового британського уряду до співпраці з Україною, яка є „демократичним лідером регіону”. Також наголошується на незмінності підтримки Великою Британією інтеграції України до Європейського Союзу та співробітництва нашої держави з євроатлантичними інституціями.
Лист передав міністру посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР. Прес-служба повідомляє, що сьогодні К.ГРИЩЕНКО прийняв послів Великої Британії в Україні Л.ТЕРНЕРА, у Російській Федерації – Енн ПРІНГЛ та у Республіці Польща – Ріка ТОДА.
В ході бесіди був обговорений поточний стан відносин України з Росією та Європейським Союзом, а також актуальні питання двостороннього українсько-британського співробітництва.