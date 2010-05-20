Україна матиме право на приєднання до ЄС, якщо...

Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Вільям ХЕЙГ переконаний, що Україна має право на приєднання до ЄС після досягнення відповідності критеріям членства, і Лондон готовий надавати цьому процесу усіляку підтримку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це йдеться в листі В.ХЕЙГА міністру закордонних справ України Костянтину ГРИЩЕНКУ. У документі підтверджується відкритість нового британського уряду до співпраці з Україною, яка є „демократичним лідером регіону”. Також наголошується на незмінності підтримки Великою Британією інтеграції України до Європейського Союзу та співробітництва нашої держави з євроатлантичними інституціями.

Лист передав міністру посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР. Прес-служба повідомляє, що сьогодні К.ГРИЩЕНКО прийняв послів Великої Британії в Україні Л.ТЕРНЕРА, у Російській Федерації – Енн ПРІНГЛ та у Республіці Польща – Ріка ТОДА.

В ході бесіди був обговорений поточний стан відносин України з Росією та Європейським Союзом, а також актуальні питання двостороннього українсько-британського співробітництва.