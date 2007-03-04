Північна Корея готова згорнути ядерну програму

Корейська Народно-Демократична Республіка повністю готова згорнути свою ядерну програму й надати доступ до ядерних об`єктів інспекторам МАГАТЕ.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на Рейтер, про це заявив представник Південної Кореї на переговорах у Нью-Йорку Чун Юнг ВО.

Заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Кім Ге ГВАН із вівторка перебуває в Нью-Йорку, в рамках першого офіційного візиту подібного рівня в США з 2000 року.

"Я не думаю, що залишилися якісь сумніви з приводу готовності Північної Кореї приступити до здійснення перших кроків із припинення своєї ядерної програми. Пхеньян погодився на це й має намір повністю виконати всі необхідні зі свого боку зобов`язання", - заявив Чун Юнг ВО, чиї слова цитують південнокорейські ЗМІ, після зустрічі зі своїм північнокорейським колегою Кім Ге ГВАНОМ.

За підсумками останнього раунду шестисторонніх переговорів у Пекіні Північна Корея в обмін на допомогу зобов`язалася зупинити й опечатати ядерний реактор в Йонбені, надати список ядерних об`єктів і допустити в країну інспекторів МАГАТЕ.