Путін: з 1 липня Митний союз «у повну силу» не запрацює

Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану не зможе запрацювати в повну силу з 1 липня, як планувалося раніше.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав у інтерв`ю Міждержавній телерадіокомпанії «МИР».

Зокрема, відповідаючи на питання, чи зможе з 1 липня, як було оголошено, Митний союз запрацювати в повну силу, він сказав: «У повну силу не зможе».

За його словами, після багатогодинних переговорів Росії, Білорусі й Казахстану не вдалося узгодити окремі параметри функціонування економічної взаємодії в рамках Митного союзу.

В.ПУТІН зазначив, що вирішення так чи інше цих проблем безпосередньо пов`язане з економічним самопочуттям цілих галузей економік трьох країн.

«Про що йдеться? Скажімо, в одній з країн, у Казахстані, діє норма, згідно з якою фізичні особи можуть завозити на свою територію до двох тонн іноземного товару зі зниженою митною ставкою, - 0,6 євро. Дві тонни - це чималенький обсяг. Кожна фізична особа. Без обмежень щодо кількості цих завезень. Це чутливо для нашої (російської - УНІАН) легкої промисловості, тому що значна частина цих товарів, звичайно, китайського походження», - сказав В.ПУТІН, додавши, що це стосується і білоруської легкої промисловості.

Він також зазначив, що Росія має плани розвитку свого автопрому, що припускає певний рівень митного захисту при завезенні на російську територію машин.

«Особливо це важливо в умовах кризи, тому що якщо ми з`їдемо з цих позицій, то майбутнє деяких наших підприємств буде під питанням. Для нас це має істотне значення», - сказав він.

В.ПУТІН також повідомив, що немає домовленості щодо майбутнього особливих економічних зон, особливо тих, що мають митні преференції.

«Одна справа, коли ми завозимо товари або комплектуючі в ці зони з подальшою переробкою, додаємо додаткову вартість 50 і більше відсотків. А інша справа, коли ми здійснюємо так звану «викрутку», тобто мінімальну збірку, майже не додаємо додану вартість. Одна справа, коли ми після виробництва товарів вивозимо їх на нашу митну територію з якимсь митним збором - чи за комплектуючими, чи за готовим виробом. А інша справа, якщо ми робимо, випускаємо ці товари без будь-якого митного збору. Це, по суті, означає поставити під питання існування цілих галузей виробництва в Росії», - наголосив В.ПУТІН.

Він пояснив, що якщо Росія допустить на свою митну територію фактично без митних зборів ті чи інші товари, то це матиме довгострокові наслідки.

В.ПУТІН навів приклад суперечностей щодо завезення авіаційної техніки.

«Деякі країни пропонують обнулити майже за всією лінійкою авіаційної техніки. Для нас це неприйнятно, тому що інакше наші авіаційні підприємства, до реструктуризації яких ми тільки-но приступили... якщо ми на самому початку поставимо їм підніжку, вони не встануть», - сказав В.ПУТІН.