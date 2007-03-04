Міністр оборони Словаччини збирається у відставку через вибух складу боєприпасів

15:32, 04 березня 2007
Світ
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Він несе "політичну відповідальність"

Міністр оборони Словаччини Франтішек КАШИЦЬКИЙ має намір подати у відставку в зв`язку з подією 2 березня: вибухом складу боєприпасів у селищі Новаки.

Як передає ІТАР-ТАСС, Ф.КАШИЦЬКИЙ заявив журналістам, що несе «політичну відповідальність за подію».

За його словами, найближчим часом він запропонує свою відставку прем`єр-міністру і президенту.

Довідка УНІАН. Внаслідок вибуху складу боєприпасів у селищі Новаки загинуло троє людей, п`ятеро службовців числяться безвісти зниклими, поранення різного ступеня тяжкості дістали 50 чоловік. Сума матеріальних збитків може перевищити 20 млн. доларів.

Тим часом, згідно з інформацією, що надходить з Братислави, керівництво країни не вважає міністра оборони безпосередньо відповідальним за те, що сталося. Воно високо цінує його професіоналізм і, можливо, відхилить пропозицію про відставку.

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