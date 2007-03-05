Індійці черокі виключили з племені... негрів

Американське індіанське плем`я черокі ухвалило рішення не вважати більше своїми громадянами нащадків чорношкірих рабів-утікачів, що пристали до племені і змішалися з його чистокровними членами, повідомляє AFP.

Згідно з рішенням, прийнятиму 77 відсотками голосів проти 23, членами племені не можуть вважатися також негри, що оженилися на індійках і діти від змішаних шлюбів.

Коментуючи ухвалене рішення, головний вождь племені Чад Сміт, зокрема, сказав: "Народ черокі скористався основним демократичним правом, правом на вибори. Його думка щодо того, хто повинен вважатися громадянином нації черокі, ясна. Ніхто інший не має права це визначати".

Плем`я черокі у даний час налічує від 250 до 270 тисяч чоловік і є другим за чисельністю індіанським плем`ям США після навахо. Його члени користуються деякими привілеями, такими як право на безкоштовне медичне обслуговування і шкільну освіту, а також отримання житлових субсидій. Крім того, індійці можуть ставити на територіях, що належать їм, гральні заклади.

Лента.ру