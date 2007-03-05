Аль-Каїда взяла відповідальність за вибух автобуса з росіянами і українцями

Філіал "Аль-Каїди" в Магрибі, який діє на території Алжиру, узяв на себе відповідальність за теракт, в результаті якого загинули четверо людей, повідомляє Рейтер.

"Організація "Аль-Каїда" бере відповідальність за підрив автобуса з росіянами, які "ведуть боротьбу з ісламом, його послідовниками і нашими братами в Чечні", наводить арабський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра" слова представника відділення "Аль-Каїди" в Алжирі.

Як повідомлялося, 3 березня за 130 кілометрах на північний захід від алжирської столиці на шляху автомашин з фахівцями ВАТ Будтрансгаз, що поверталися з роботи з будівництва газопроводу до свого базового табору у супроводі підрозділу алжирської жандармерії, було підірвано два фугаси.

В результаті теракту загинули громадянин Росії і три алжирці. Поранення одержали ще один російський громадянин і два громадяни України.

РІА "Новости"