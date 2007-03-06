Посольство України в РФ з’ясовує обставини загибелі українських робітників

Посольство України в Росії з’ясовує обставини загибелі під час обвалу аварійного будинку в Москві двох громадян України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Посольство України в Росії підтримує постійний зв’язок з представниками штабу з розслідування причин аварії.

Дипустанова України в РФ також уточнює адреси проживання в Україні загиблих та поранених українських громадян.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в РФ та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, у Москві внаслідок обвалу будинку, що стався увечері 3 березня загинули двоє українців. Троє людей, серед яких також є українець, перебувають у тяжкому стані в лікарні.

Робітники жили у підвалі виселеного будинку і займалися його розбиранням.