Посол: Ізраїль діяв цілком законно

Посол Держави Ізраїль в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН заявляє, що операція Ізраїлю з перехоплення шести суден «Флотилії свободи», що прямують у Сектор Газа з гуманітарною допомогою, була легальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ізраїль діяв цілком законно», - зазначила посол.

За словами З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, після того як Ізраїль оголосив організаторам «Флотилії свободи» і капітанам кораблів, що Ізраїль ні за яких умов не дозволить порушити блокаду, і кораблі будуть зупинені, пролунала відповідь: “Ми просуватимемося в сектор Газа». Після цього Міністерство оборони Ізраїлю прийняло рішення зупинити ці судна силою. «Сила не припускала стрілянину, кровопролиття чи озброєну спробу зупинити наших солдатів, а це саме те, що відбулося», - додала посол.

За її словами, мета організаторів «Флотилії свободи» була не в доставці гуманітарної допомоги, а в прориві морської блокади.

Посол нагадала, що морська блокада була встановлена Ізраїлем для того, щоб запобігти нелегальному постачанню зброї в Сектор Газа.

Посол повідомила, що на одному з кораблів знаходилася група з 50 чоловік, які зараховують себе до організації, пов`язаної з терористичними організаціями, включаючи ХАМАС. Ця група, зазначила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, із самого початку планувала провокацію. В результаті проведеної ізраїльськими солдатами операції, з цієї групи загинули 9 чоловік, з боку Ізраїлю поранено 7 чоловік, з яких двоє тяжко. Посол підкреслила, що ізраїльські солдати, які спустилися на один з кораблів з вертольота, були «зустрінуті ножами, сокирами і металевою арматурою». Вона повідомила, що стрілянина розпочалася після того, як в одного з ізраїльських солдатів був відібраний пістолет, з якого були зроблені постріли в ізраїльських солдатів. «Після цього було прийняте рішення відстрілюватися, щоб захистити життя солдатів. Захищатися насправді намагалися наші солдати», - додала вона.

З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН також зазначила, що Сектор Газа не потребує гуманітарної допомоги. За її словами, щотижня через легальні проходи доставляється не менше 15 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Посол також зазначила, що позиція українського МЗС у зв`язку з інцидентом була «збалансованою і відповідальною». «Не було спроб звинуватити Ізраїль в усьому, включаючи в злочині проти людства», - додала З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

Як повідомляв УНІАН, уранці 31 травня в результаті операції ВМС Ізраїлю на судна з гуманітарною допомогою, що виходили з Туреччини в Сектор Газа, загинули 19 чоловік, ще близько 30 дістали поранення.