Киргизія: з’являються затемнені машини і однаково розстрілюють всіх

До заворушень у Киргизії причетні спеціально підготовлені групи з громадян Таджикистану, заявив комендант Джалал-Абадської області і перший заступник голови Державної служби національної безпеки Киргизії Кубат Байболов.

"Я з усією відповідальністю заявляю, що це ідеологічна диверсія і провокації", - сказав К.Байболов, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на агентство "Кабар".

За словами К.Байболова, "в різних місцях з`являються затемнені машини і однаково розстрілюють представників обох етносів". "Це спеціально підготовлені групи з громадян Таджикистан, які волею долі опинилися без засобів існування. Їх наймачами є наближені сім`ї Бакієвих, відлучені від влади. У нас є неспростовні докази і зізнання затриманих. Вони затримані, на них заведені кримінальні справи, всі дізнання ведуться в рамках процесуальних норм. Всі свідчення фіксуються і всі докази будуть надані суспільству буквально днями", - заявив він.