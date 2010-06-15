Коморовський подав у суд на Качинського

У Польщі фаворит президентських виборів, лідер партії „Громадянська платформа” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ позивається до свого головного конкурента, керівника партії “Право та справедливість” Ярослава КАЧИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, учора ввечері виборчий штаб Б.КОМОРОВСЬКОГО подав заяву до суду, у якій вимагає від Я.КАЧИНСЬКОГО спростувати заяву про те, лідер партії „Громадянська платформа” виступає за приватизацію лікарень.

Справу сьогодні розгляне у спеціальному виборчому порядку (не довше ніж 24 години після подання заяви) Варшавський суд.

12 червня виборчий штаб Б.КОМОРОВСЬКОГО закликав Я.КАЧИНСЬКОГО спростувати заяву про те, що його головний конкурент ніби-то підтримує ідею приватизації лікарень, та вибачитися за поширення неправди.

„Це цинічне намагання грати на страху пацієнтів”, - заявила представник штабу Йоанна МУХА.

Юристи Б.КОМОРОВСЬКОГО наполягали, щоб Я.КАЧИНСЬКИЙ до понеділка вибачився і спростував свою заяву.

У програмі партії „Громадянська платформа” є пункт про приватизацію лікарень, але Б.КОМОРОВСЬКИЙ заявив, що не підтримує цю ідею.

Як повідомляв УНІАН, перший тур позачергових виборів Президента Польщі відбудеться 20 червня. Вибори глави Польської держави проводяться через трагічну смерть Президента Леха Качинського, що сталася у квітні цього року внаслідок авіакатастрофи.

Довідка УНІАН. За даними опитувань, брат-близнюк загиблого Президента Ярослав КАЧИНСЬКИЙ має нижчий рейтинг, ніж Б.КОМОРОВСЬКИЙ, але останнім часом розрив між ними скорочується.

Водночас Ю.КОМОРОВСЬКИЙ не набирає достатньої кількості голосів для перемоги у першому турі виборів.