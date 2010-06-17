Сьогодні у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС

Сьогодні у Брюсселі розпочинається засідання Європейської Ради. У засіданні візьмуть участь голови держав та урядів країн-членів ЄС, а також лідери головних інституцій Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, головуватиме на зустрічі Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ.

Очікується, що Європейська Рада остаточно схвалить стратегію «Європа 2020» - нову програму ЄС із стимулювання зростання та зайнятості, що приходить на зміну попередній «Лісабонській стратегії» (2000-2010).

За словами Президента Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, «Європа 2020» допоможе ЄС «вийти з десятиліття заборгованості та увійти до доби зростання».

«Зростання є головною відповіддю на наші проблеми», - сказав Ж.БАРРОЗУ. Однак зростання не може бути будь-яким: воно мусить стати розумним, збалансованим та інклюзивним. Останній аспект, за словами Ж.БАРРОЗУ є найважливішим. «Адже несправедливо, якщо найбільш вразливі члени наших суспільств, які жодним чином не є причиною кризи, змушені будуть заплатити найбільшу ціну», - наголошує Президент Єврокомісії.

Лідери ЄС також обговорять шляхи забезпечення фіскальної стабільності європейської економіки. Ітиметься про фіскальну консолідацію держав ЄС та про суворіший нагляд над фінансовими ринками.

Засідання готуватиме ЄС до зустрічі «Великої двадцятки», що відбудеться 26-27 червня у Торонто.

Очікується, що Європейська Рада дійде згоди щодо нового формату Пакту про стабільність і зростання, який має забезпечити фінансову дисципліну в зоні євро. Лідери ЄС також ухвалять засадничі принципи бюджетного нагляду та ширшого макроекономічного нагляду за економікою Союзу.

Засідання Європейської Ради має дати позитивний сигнал Естонії, що планує запровадити євро від 1 січня 2011 року, та рекомендуватиме почати перемовини про вступ Ісландії до ЄС. Окрім цього, лідери Союзу ухвалять декларацію щодо Ірану.