Варшавський суд вирішив дати Коморовському останній шанс

Варшавський окружний суд вирішив 22 червня допитати кандидата у президенти Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО у справі проти його конкурента на виборах Ярослава КАЧИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, Б.КОМОРОВСЬКИЙ сьогодні вдруге не з’явився на судове засідання, яке проходить за його позовом до Я.КАЧИНСЬКОГО і стосується звинувачень у брехні.

Штаб переможця першого туру виборів Президента Б.КОМОРОВСЬКОГО пояснював відсутність свого кандидата у суді його закордонною поїздкою, тоді як штаб Я.КАЧИНСЬКОГО добивався відмовитися від допиту Б.КОМОРОВСЬКОГО за те, що він уже двічі не прийшов на засідання суду.

Суд дав Б.КОМОРОВСЬКОМУ останній шанс особисто представити свою позицію завтра.

Натомість Я.КАЧИНСЬКИЙ на судовому засідані заявив, що його конкурент справді підтримує приватизацію лікарень, про що, зокрема, свідчать повідомлення на офіційному веб-сайті партії «Громадянська платформа».

Як повідомляв УНІАН, судова суперечка між основними кандидатами на пост Президента Польщі виникла на початку минулого тижня, коли Б.КОМОРОВСЬКИЙ подав судовий позов, вимагаючи спростування слів Я.КАЧИНСЬКОГО про те, що він нібито підтримує приватизацію лікарень.

Я.КАЧИНСЬКИЙ у відповідь подав позов до Б.КОМОРОВСЬКОГО за звинування його у брехні.

Варшавський окружний суд 16 червня визнав правоту Б.КОМОРОВСЬКОГО, але Я.КАЧИНСЬКИЙ подав апеляцію, яку 18 червня підтримав апеляційний суд і доручив ще раз розглянути цю справу.