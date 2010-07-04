Італійський курорт заборонив продавати нерухомість росіянам

Влада італійського курорту Форте-дей-Мармі, популярного серед заможних росіян, заборонила продавати нові будинки іноземцям. В інтерв`ю британській газеті The Guardian мер курортного міста Умберто Буратті (Umberto Buratti) заявив, що заборона на продаж нерухомості іноземцям спрямована насамперед проти росіян.

На думку влади курорту, після того, як Форте-дей-Мармі кілька років тому став серед них популярним, ціни на нерухомість різко пішли вгору, змушуючи місцевих жителів залишати рідне місто. "Ми хочемо зберегти унікальний характер нашого міста, а не дивитися, як воно перетворюється на щось таке ж невиразне як заправка на автотрасі", - наводить слова мера сайт “Недвижимость”.

"Саме місцеві мешканці повинні одержати вигоду від зростання цін на будинки", - сказав мер, додавши, що заборона іноземцям на операції з нерухомістю буде чинною впродовж 20 років.

За оцінками місцевих ріелторських агентств, пише The Guardian, літо у Форте-дей-Мармі, де постійно живуть менше 8,5 тисяч осіб, проведуть близько 500 сімей з Росії, готові заплатити до 100 тисяч євро за оренду вілли на сезон.