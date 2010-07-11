Фідель Кастро з'явився на публіці вперше за чотири роки

Лідер кубинської революції Фідель Кастро вперше за чотири роки з`явився на публіці, повідомила у суботу в своєму інтернет-блозі місцева журналістка Роса Баєс.

83-річний екс-президент країни минулої середи відвідав Національний центр наукових досліджень у Гавані.

За словами Баєс, виходячи з приміщення, Кастро тепло поспілкувався зі співробітниками й місцевими жителями, які прийшли його привітати. «Він зупинився, привітав присутніх і послав їм руками поцілунки, - відзначає журналістка. – Він худий, проте, виглядає добре, і, за словами нашого директора, знаходиться при ясному розумі».

Фідель Кастро не з`являвся на публіці з липня 2006 року, коли важка хвороба змусила його передати кермо влади своєму молодшому братові Раулю.

Проте, кубинські ЗМІ публікують фотографії Кастро, зроблені під час його зустрічей з главами дружніх держав.

Газета.ру