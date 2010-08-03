ООН виключила з чорного списку 45 осіб

Комітет Ради Безпеки ООН ухвалив зняти персональні санкції з 10 членів руху "Талібан" і 35 осіб, пов`язаних з Аль-Каїдою, повідомляє Бі-Бі-Сі. Вісім осіб, виключених із списку, нині мертві.

Тепер виключені із списку зможуть виїжджати за кордон. Крім того, будуть розморожені їх активи.

За словами голови комітету Ради Безпеки, що відповідає за санкції проти бойовиків, постійного представника Австрії Томаса Майра Хартінга, з "чорного списку" виключають тих, хто вирішив відмовитися від насильства і розірвати зв`язки з радикальними угрупованнями.