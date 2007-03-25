У Мінську відбулися сутички між міліцією і опозиціонерами

Співробітники правоохоронних органів Мінська відтіснили опозиціонерів від Жовтневої площі в центрі міста, де білоруська опозиція хотіла провести в неділю несанкціонований мітинг, передає РІА Новости .

За оцінкою представників правоохоронних органів, в несанкціонованій акції беруть участь близько 300 чоловік. За оцінкою самих опозиціонерів, їх близько двох тисяч.

До приходу перших учасників акції підходи до площі вже були блоковані міліцією.

Близько сотні опозиціонерів, наблизившись до кордонів міліції, спробувала прорватися через них на площу. Міліціонери, які стоять щільним ланцюгом, відтіснили представників опозиції на Проспект Незалежності.

Рух транспорту на проспекті ускладнено.

Серед опозиціонерів, які прийшли до площі, їх лідери Олександр Мілінкевіч і Анатолій Лебедько.

Учасники акції, зупинившись біля будівлі КДБ на Проспекті Незалежності, спробували влаштувати на його сходах мітинг. Вони розмахували червоний-білими прапорами і скандували: "Хай живе Білорусь!". Проте міліція швидко відтіснила їх від будівлі і змусила піти з Проспекту Незалежності на прилеглу вулицю Міський вал.

За цей час відбулося декілька сутичок між опозиціонерами і міліцією.

За деякими даними, серед учасників несанкціонованої акції є затримані.

Опозиція приурочила свою акцію до Дня волі (незалежності). Цього дня у 1918 році була створена Білоруська народна республіка (БНР), яка проіснувала декілька місяців. Потім уряд БНР був розігнаний, і до Білорусії прийшла радянська влада. Білоруська опозиція відзначає цей день як День незалежності - День волі.