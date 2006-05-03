У Сочі розпочалася процедура упізнання жертв катастрофи літака А-320

У Сочі почалася процедура упізнання жертв катастрофи літака А-320 компанії «Армавіа», що впав в Чорне море.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на прокуратуру Краснодарського краю, за останніми даними з води витягнено тіла 46 загиблих, з яких упізнані лише дві людини.

«Для завершення процедури упізнання необхідно опитати родичів, які можуть повідомити про особливі прикмети і т.д., тому повністю процес офіційного упізнання займе певний час», - сказав представник прокуратури.

У Сочі з Вірменії прибувають родичі пасажирів цього рейса. Їх розміщують у міських готелях, з ними працюють психологи. Як повідомив заступник гендиректора страхової компанії «Гранд» Артак АНТОНЯН, сім`ям загиблих виплатять компенсації від страхової компанії у розмірі 20 тис. доларів.

Витрати з відправки тіл загиблих на батьківщину і з оплати послуг похоронних агентств візьмуть на себе авіакомпанія «Армавіа» і частково - адміністрація міста Сочі.

Тим часом, на місці падіння літака триває пошукова операція. З дна моря піднято хвостову частину А-320 і шасі. Керівник Мінтрансу Росії Ігор ЛЕВИТИН припустив, що «чорні ящики» можуть бути в одному зі знайдених фрагментів лайнера. При цьому він зазначив, що «навіть якщо самописці знаходяться в тих фрагментах, які ще не дістали, то з прибуттям спецтехніки це буде можливо».

За словами прокурора Краснодарського краю Сергія ЄРЬОМИНА, «слідство вилучило аудіозаписи переговорів членів екіпажа з наземними диспетчерськими службами, з ними зараз працюють експерти».

Поки що не встановлена точна причина трагедії. У МНС Росії як основну версію називають погані погодні умови. «Командир корабля Григорій Григорян був одним із найдосвідченіших льотчиків і не один рік літав на літаках «аеробус». Крім того, повітряне судно технічно справне, всі регламенти обслуговування проводилися в повному обсягу і в строк, літак пройшов повну передпольотну перевірку», - наголосили в прес-службі авіакомпанії.

Генпрокуратура Росії, у свою чергу, повністю виключає версію про теракт на «аеробусі». Про це повідомила начальник Управління інформації і суспільних зв`язків Генпрокуратури Наталія ВИШНЯКОВА, посилаючись на дані слідства. «Єдине, що можна сказати про версії трагедії - повністю виключено версію теракту. Для цього немає жодних об`єктивних даних», - зазначила вона.

Проте існує і версія «людського чинника». Її не виключив губернатор Краснодарського краю Олександр ТКАЧОВ. Такої ж думки дотримується президент російської корпорації «Авіація», льотчик-випробувач Магомед ТОЛБОЄВ. Зокрема, він зазначив, що у літаків даної марки «є проблема викривленого зображення», і при заході на посадку екіпаж міг втратити просторове орієнтування. Разом тим, М.ТОЛБОЄВ не виключив можливості, що результатом трагедії стали «неправильні дії екіпажа, наземних служб». За словами М.ТОЛБОЄВА, технічні можливості літака дозволяли зайти на посадку «за гранично поганих погодних умов».

Довідка УНІАН. На борту літака, що розбився, перебувало 113 чоловік. Згідно з інформацією МЗС РФ, 26 із них мали російське громадянство. Серед загиблих - одна громадянка України. За деякими даними, серед жертв також можуть бути громадяни Грузії.