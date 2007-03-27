На авіабазі НАТО в Німеччині російські льотчики політали на бойових F-16

Під час відвідин авіабаз НАТО Шпангдалем і Рамштайн в Німечині російські льотчики зробили польоти на літаках F-16, повідомив РІА Новости помічник Головнокомандувача ВПС РФ з інформаційного забезпечення полковник Олександр Дробишевський.

"Польоти на літаках F-16 були здійснені під час робочої поїздки офіційної делегації Головного командування ВПС Росії на авіабазу Шпангдалем і Рамштайн в Німеччині", - сказав Дробишевський.

"Для російських льотчиків пілотування F-16 не викликає ніяких складнощів", - додав співрозмовник агентства.

За його словами, польоти на F-16 зокрема, виконали начальник авіації – заступник головнокомандувача ВПС РФ по авіації генерал-полковник Олександр Зелін і начальник Липецького авіацентру генерал майор Олександр Харчевський.

"Крім того, російські генерали і офіцери ознайомилася з життєдіяльністю, тиловим забезпеченням і проведенням польотів військовослужбовців ВПС США тих, що розташовані в Європі", - зазначив представник ВВС.

Потім російська делегація ознайомилася з тренажерною базою, і також зробила навчальні віртуальні польоти на літаку А-10А.

За словами Дробишевського, поїздка до Німеччини відбулася на запрошення командувача ВПС США в Європі генерала Вільяма Хоббінса.

РІА "Новости"