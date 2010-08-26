Нігерії загрожує епідемія холери: померли вже більш ніж 350 людей
08:26, 26 серпня 2010Світ
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Ситуація ускладнюється проливними дощами
Нігерії загрожує епідемія холери, від якої померли вже більш як 350 людей.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Бі-Бі-Сі, Міністерство охорони здоров`я Нігерії опублікувало доповідь, згідно з якою випадки зараження людей зареєстровано в 12 з 26 штатів.
У заяві міністерства також йдеться про те, що з червня цього року в Нігерії зафіксовано більш як 6,4 тисячі випадків захворювання на холеру.
Ситуація ускладнюється сезонними проливними дощами, які сприяють розповсюдженню захворювання.
Також причинами розповсюдження холери є нестача чистої води й відсутність водопровідної інфраструктури на більшості територій країни.
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