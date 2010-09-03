NASA розпочало підготовку експедиції до Сонця
До світила підберуться на 6,4 млн. км
NASA приступило до підготовки важливої експедиції до Сонця. Проект під назвою Solar Probe Plus передбачає відправку космічного зонда для вивчення світила з найближчої в міжнародній космонавтиці відстані - 6,4 млн. км.
Старт наукового апарату, як передбачається, відбудеться не раніше 2018 року, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на космічне відомство США. Воно називає майбутню експедицію "безпрецедентною".
Зонду розміром з автомобіль належить буквально зануритися у верхній шар атмосфери Сонця і таким чином дістати можливість вивчити об`єкти і процеси, недоступні жодному іншому космічному апарату чи інструменту.
"Експерименти, відібрані для здійснення в рамках Solar Probe Plus, націлені на вирішення двох ключових питань сонячної фізики. Чому зовнішня атмосфера світила набагато гарячіша за його видиму поверхню і що саме здіймає сонячний вітер, що впливає на Землю і нашу Сонячну систему?" - підкреслив керівник одного з департаментів NASA Дік ФИШЕР.
Сам зонд вирішено оснастити побудованим з композитних матеріалів щитом, який здатний витримати температури, що перевищують 1398,8 градусів Цельсія, і сплески жорсткого рентгенівського випромінювання.
Конструкція апарату передбачає наявність сонячних батарей. Вони по мірі наближення до розжареного світила мають складатися під усе гострішим кутом так, щоб більша частина поверхні залишалася в тіні щита, а менша забезпечувала отримання електроенергії в обсязі, достатньому для функціонування зонда.
У 2009 році NASA запропонувало дослідникам сформулювати напрямки роботи в рамках Solar Probe Plus. З 13 розглянутих пропозицій було відібрано п`ять. Витрати на їх попередній аналіз, розробку і тестування наближаються до 180 млн. доларів.