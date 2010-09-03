NASA розпочало підготовку експедиції до Сонця

NASA приступило до підготовки важливої експедиції до Сонця. Проект під назвою Solar Probe Plus передбачає відправку космічного зонда для вивчення світила з найближчої в міжнародній космонавтиці відстані - 6,4 млн. км.

Старт наукового апарату, як передбачається, відбудеться не раніше 2018 року, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на космічне відомство США. Воно називає майбутню експедицію "безпрецедентною".

Зонду розміром з автомобіль належить буквально зануритися у верхній шар атмосфери Сонця і таким чином дістати можливість вивчити об`єкти і процеси, недоступні жодному іншому космічному апарату чи інструменту.

"Експерименти, відібрані для здійснення в рамках Solar Probe Plus, націлені на вирішення двох ключових питань сонячної фізики. Чому зовнішня атмосфера світила набагато гарячіша за його видиму поверхню і що саме здіймає сонячний вітер, що впливає на Землю і нашу Сонячну систему?" - підкреслив керівник одного з департаментів NASA Дік ФИШЕР.

Сам зонд вирішено оснастити побудованим з композитних матеріалів щитом, який здатний витримати температури, що перевищують 1398,8 градусів Цельсія, і сплески жорсткого рентгенівського випромінювання.

Конструкція апарату передбачає наявність сонячних батарей. Вони по мірі наближення до розжареного світила мають складатися під усе гострішим кутом так, щоб більша частина поверхні залишалася в тіні щита, а менша забезпечувала отримання електроенергії в обсязі, достатньому для функціонування зонда.

У 2009 році NASA запропонувало дослідникам сформулювати напрямки роботи в рамках Solar Probe Plus. З 13 розглянутих пропозицій було відібрано п`ять. Витрати на їх попередній аналіз, розробку і тестування наближаються до 180 млн. доларів.