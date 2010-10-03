ЄС дасть Грузії 30 мільйонів євро на реформи

Європейський Союз виділить Грузії 30 млн. євро на підтримку державних інститутів, що здійснюють реформи.

Як передає радіо «Свобода», відповідний документ підписали у суботу в Тбілісі державний міністр з питань інтеграції в європейські та євроатлантичні структури Георгій БАРАМІДЗЕ і глава місії ЄС у Грузії Пер ЕКЛУНД.

Фінансування буде спрямовано, в першу чергу, на підтримку парламенту, контрольної палати, апарату омбудсмана та інших інститутів влади, безпосередньо залучених до проведення реформ.

Передбачається, що кошти буде виділено впродовж трьох років, починаючи з 2011 року.