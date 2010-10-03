ЄС дасть Грузії 30 мільйонів євро на реформи
06:30, 03 жовтня 2010Світ
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Впродовж трьох років
Європейський Союз виділить Грузії 30 млн. євро на підтримку державних інститутів, що здійснюють реформи.
Як передає радіо «Свобода», відповідний документ підписали у суботу в Тбілісі державний міністр з питань інтеграції в європейські та євроатлантичні структури Георгій БАРАМІДЗЕ і глава місії ЄС у Грузії Пер ЕКЛУНД.
Фінансування буде спрямовано, в першу чергу, на підтримку парламенту, контрольної палати, апарату омбудсмана та інших інститутів влади, безпосередньо залучених до проведення реформ.
Передбачається, що кошти буде виділено впродовж трьох років, починаючи з 2011 року.
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