Англійські війська залишаться в Іраку мінімум років п`ять

Велика Британія планує зберегти свою військову присутність в Іраку до 2012 року.

Як передає Lenta.ru, про це пише газета The Sunday Telegraph.

За даними видання, продовження терміну перебування військ передбачається секретним планом, розробленим в Міністерстві оборони країни.

Газета відзначає, що це положення повністю суперечить неодноразовим заявам прем`єр-міністра Тоні БЛЕРА, в яких він стверджував, що британські військові підуть з Іраку до кінця 2008 року.

За словами представника оборонного відомства країни, "реальність така, що війська ще довго залишатимуться і в Іраку, і в Афганістані, і продовжуватимуть нести втрати".

За даними The Sunday Telegraph, з 180 тисяч британських військових близько 100 тисяч вже встигли послужити в Іраку з початку війни у 2003 році. Армія Сполученого королівства втратила убитими в цьому військовому конфлікті 140 осіб.