В Осло оголосили ім'я лауреата Нобелівської премії миру

12:51, 08 жовтня 2010
Світ
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Була рекордна кількість заявок

Лю Сяобо
В Осло Нобелівський комітет оголосив ім`я лауреата Премії Миру за 2010 рік.

Як повідомляє "Эхо Москвы", ним став китайський активіст Лю Сяобо.

Відомо, що цього року в число номінантів входили росіянка Світлана Ганнушкіна, що очолює комітет "Гражданское содействие", лідер групи U-2 Боно, творці інтернету Вінтон Серф, Тім Бернес-Лі і Лоренс Робертс.

Цього року на адресу Нобелівського комітету надійшла рекордна кількість заявок – 237.

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