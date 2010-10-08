В Осло оголосили ім'я лауреата Нобелівської премії миру

В Осло Нобелівський комітет оголосив ім`я лауреата Премії Миру за 2010 рік.

Як повідомляє "Эхо Москвы", ним став китайський активіст Лю Сяобо.

Відомо, що цього року в число номінантів входили росіянка Світлана Ганнушкіна, що очолює комітет "Гражданское содействие", лідер групи U-2 Боно, творці інтернету Вінтон Серф, Тім Бернес-Лі і Лоренс Робертс.

Цього року на адресу Нобелівського комітету надійшла рекордна кількість заявок – 237.