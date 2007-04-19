Майже двісті людей загинули в результаті терактів у Багдаді

Число жертв низки терористичних нападів у Багдаді зросло майже до 200 осіб, повідомляє “Німецька хвиля”.

В результаті вибухів бомб загинули, за останніми даними, 195 людей і сотні були поранені. Три великі теракти сталися в тих частинах Багдада, де живуть переважно шиїти.

Європейський союз та США гостро засудили дії організаторів і виконавців низки терактів у Багдаді.

Тим часом, у середу іракська армія офіційно перебрала на себе від британських військових контроль і відповідальність за безпеку в провінції Майсан, що на півдні Іраку.