Президент Польщі запропонував змінити конституцію країни

Президент Польщі Броніслав Коморовський запропонував внести зміни до конституції країни, що відображають її членство в Євро, передає AFP. Зокрема, доредагувати преамбулу та доповнити Основний закон ще одним розділом.

Проект також містить норми, які набудуть чинності після того, як Польща ввійде до зони євро, зокрема, має відбутися ліквідація Ради Нацбанку з питань грошово-кредитної політики.

Інші зміни, виписані в проекті, дозволять голосувати на виборах до Європарламенту польським громадянам, які живуть в інших країнах ЄС.

"Ці норми, з одного боку, закріплюють наше членство в ЄС і вповні відображають це в Конституції. З іншого боку нові положення сприятимуть практичному застосуванню Лісабонського договору", - зазначив Б.Коморовський.