Депутат Держдуми пропонує написати єдиний підручник історії для країн СНД

Депутат Державної думи Росії Володимир МЕДИНСЬКИЙ (фракція «Єдина Росія») вважає, що в Міністерстві освіти і науки РФ треба створити комісію з узгодження і підготовки єдиного підручника історії для країн СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це він заявив, виступаючи в Держдумі РФ.

«Дуже добре, що в нас присутні депутати з братської України, депутати Верховної Ради. Необхідно запропонувати Міністерству освіти і науки (Росії) і, нарешті, створити комісію з узгодження і підготовки єдиного підручника історії для країн СНД і розпочати цю роботу», - сказав В.МЕДИНСЬКИЙ. (Сьогодні в Держдуму прибула делегація депутатів ВР на чолі із заступником голови комітету з питань ПЕК, ядерної політики і ядерної безпеки Миколою РОМАНЮКОМ - УНІАН).

У той же час російський депутат заявив, що Росії потрібен єдиний підручник історії для середньої школи, яких на даний момент 35.

«Ми сьогодні спостерігаємо болюче граничне загострення інтересу до проблем історії. У світі продовжується боротьба за розум людей і переписування історії», - зазначив російський депутат.

За його словами, «потрібні чіткі державні історичні орієнтири, історичні канони, особливо якщо йдеться про шкільну освіту і масову освіту». Депутат нагадав, що в листопаді спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ зустрічався з найвідомішими російськими істориками, які запропонували створити російське історичне товариство, як було до революції.

«Мені здається, цю ідею вчених, котра являє собою зразок державного підходу до проблем історії, треба підтримати всім фракціям», - заявив В.МЕДИНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що ключовий момент сьогодні – питання підготовки єдиного підручника історії для середньої школи Росії.

«Я роздрукував мікроскопічним шрифтом 4 сторінки – це рекомендовані і допущені Міністерством освіти підручники історії для середньої школи на 2011 рік. З них тільки підручників з історії Росії – 35», - зазначив він.

За його словами, такого роду лінійка не просто породжує «сум`яття в головах», а й «для багатьох чиновників є серйозним бізнесом» - і вони заперечуватимуть проти єдиного державного підручника історії.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії. «У нас є цікаві напрацювання щодо створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас достатньо різні програми і я розумію, що це достатньо маніловська ідея створити спільний підручник, тому ми розпочнемо з навчального посібника для вчителів», - сказав Д.ТАБАЧНИК. При цьому він зазначив, що в ньому будуть викладені різні точки зору на «якісь складні процеси».

За його словами, це дасть змогу вчителям краще розуміти один одного.