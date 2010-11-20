У Польщі розпочався «день тиші»

У Польщі опівночі за місцевим часом почав діяти режим передвиборної тиші. У неділю в країні відбудеться перший тур виборів до органів місцевого самоврядування.

Як передає ІТАР-ТАСС, у нинішніх місцевих виборах беруть участь чверть мільйона кандидатів. Жителям країни належить вибрати 48809 депутатів, 1576 войтів (голів районних адміністрацій), 709 бургомістрів і 107 мерів. Право віддати свій голос мають 30,6 млн. поляків.

Голосування розпочнеться на всіх виборчих дільниць 21 листопада о 8-й ранку за місцевим часом і завершиться о 10-й вечора. Перші попередні підсумки виборів з`являться відразу після закриття ділянок.

На думку спостерігачів, великих сюрпризів нинішнє голосування не принесе. Згідно з даними опитувань, більшість керівників залишиться на своїх постах. Майже в усіх містах перемогу пророкуватимуть представникам правлячої партії "Громадянська платформа". Опозиційна партія "Закон і справедливість", голова якої Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ, програвши президентські вибори, обіцяв узяти реванш на місцевих, користується підтримкою тільки чверті виборців.

Цікавим обіцяє бути голосування тільки у двох великих містах - історичній столиці Польщі - Кракові і приморському Сопоті, де рейтинги головних кандидатів на крісло мера практично рівні. У Варшаві найбільшою підтримкою користується чинний президент (мер) міста Ханна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ, якій пророкують перемогу в першому турі.