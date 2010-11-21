У Польщі тривають місцеві вибори

У Польщі сьогодні відбуваються вибори до місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Державної виборчої комісії Стефан ЯВОРСЬКИЙ повідомив про вчасне відкриття усіх 25 тисяч дільниць, де зможуть проголосувати 30 мільйонів виборців.

За словами С.ЯВОРСЬКОГО, виборча комісія не зафіксувала значних порушень від початку голосування – 8.00 за місцевим часом.

Результати голосування будуть відомі у вівторок або середу.

За майже 50 тисяч посад боротимуться понад 260 тисяч кандидатів. Серед них близько 80 тисяч жінок та більше 180 тисяч чоловіків.

Найстаршому кандидату - 97 рік, а наймолодшому - 18 років.