У Мінську відбулася акція опозиції

У Мінську в середу відбулася несанкціонована акція опозиції з нагоди роковин конституційного референдуму, за результатами якого президент Олександр Лукашенко 16 років тому суттєво розширив свої повноваження.

Близько двох тисяч учасників акції закликали Лукашенка піти в відставку, повідомляє Радіо Свобода.

Присутні на акції опозиційні кандидати на президента на майбутніх виборах зачитали резолюцію мітингу на адресу голови Центрвиборчкому, в якій міститься вимога долучити до дільничних комісій представників від кожного кандидата і значно обмежити можливості дострокового голосування.

Міліція в перебіг мітингу і ходи до Центрвиборчкому не втручалася.

На президентських виборах, призначених на 19 грудня, Лукашенко знову йде на переобрання. Крім нього, зареєстровано ще дев’ять кандидатів.

Лукашенка звинувачують в авторитаризмі і придушенні опозиції. Західні спостерігачі не визнали демократичними ще жодні вибори в Білорусі за час перебування нинішнього президента при владі.