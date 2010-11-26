У Москві відбулися російсько-українсько-німецькі консультації

25 листопада в Міністерстві закордонних справ Росії відбулися російсько-українсько-німецькі консультації з проблематики придністровського врегулювання.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації МЗС РФ, у ході консультацій сторони торкнулися питання сучасного стану справ у переговорному процесі, обговорили перспективи відновлення неофіційних переговорів у форматі «5 плюс 2».

Учасники консультацій були прийняті статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСІНИМ і заступником секретаря Ради безпеки Росії Юрієм ЗУБАКОВИМ.

Як повідомляв УНІАН, незадовго до розпаду СРСР п`ять розташованих на лівому березі Дністра районів Молдови оголосили про створення Придністровської союзної республіки у складі СРСР, а отже - незалежної Придністровської Молдавської Республіки з центром у Тирасполі. Влада Молдови не погодилася з таким рішенням і спробувала ввести війська у невизнану республіку, після чого почався збройний конфлікт, який тривав декілька місяців.

Переговори за участі міжнародних посередників у форматі ”5+2” (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ, а також як спостерігачі - ЄС і США) з пошуку розв‘язання придністровської проблеми в лютому 2006 року зайшли у глухий кут, а потім були припинені. Разом із тим, консультації в цьому форматі періодично проводяться.