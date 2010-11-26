Держдума Росії визнала Катиньську трагедію злочином Сталіна

Державна дума Росії визнала Катиньську трагедію злочином сталінізму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідну заяву сьогодні ухвалив російський парламент. Цей документ відмовилася підтримати фракція КПРФ.

«Сімдесят років тому були розстріляні тисячі польських громадян, які утримувалися в таборах для військовополонених НКВС СРСР і в`язницях західних областей Української РСР і Білоруської РСР. В офіційній радянській пропаганді відповідальність за це лиходійство, що одержало назву Катиньської трагедії, приписувалася нацистським злочинцям», - говориться в заяві.

Зазначається, що на початку 1990-х років було визнано, що масове знищення польських громадян на території СРСР під час Другої світової війни стало «актом свавілля тоталітарної держави». Згідно з опублікованими матеріалами із секретних архівів, Катиньський злочин був здійснений за прямою вказівкою Йосипа Сталіна та інших радянських керівників, наголошують автори документа.

Держдума РФ висловила глибоке співчуття всім жертвам необгрунтованих репресій, їхнім рідним і близьким. Зазначається, що копії багатьох документів, що зберігалися в закритому архіві Політбюро ЦК КПРС, вже передано польській стороні. Депутати Держдуми впевнені, що ця робота має бути продовжена. «Необхідно і далі вивчати архіви, звіряти списки загиблих, відновлювати чесні імена тих, хто загинув у Катині та інших місцях, з`ясовувати всі обставини трагедії», - говориться в документі.

«Розділяючи скорботу польського народу», потрібно пам`ятати і про те, що в Катиньських ровах покояться і тисячі радянських громадян, знищених сталінським режимом у 1936-1938 роках, відзначають російські парламентарії. Поряд розташовані й могили радянських військовополонених, розстріляних гітлерівськими катами в роки Великої Вітчизняної війни.

«Наші народи заплатили величезну ціну за злочини тоталітаризму. Рішуче засуджуючи режим, що нехтував правами і життям людей, депутати Державної Думи від імені російського народу протягують руку дружби польському народу і висловлюють надію на початок нового етапу у відносинах між нашими країнами, які розвиватимуться на основі демократичних цінностей», - говориться в документі.

На думку російських депутатів, це буде кращим пам`ятником жертвам Катиньської трагедії, яких вже з вичерпною очевидністю реабілітувала сама історія, воїнам-червоноармійцям, загиблим у Польщі, радянським солдатам, які віддали свої життя за її визволення від гітлерівського нацизму.

Довідка УНІАН. Радянський НКВС навесні 1940 року розстріляв більше 20 тис. полонених громадян Польщі, зокрема, в Катині на території сучасної Російської Федерації. Полонених поляків розстрілювали також в інших республіках тодішнього СРСР, зокрема на території нинішньої України, зокрема в Харкові й під Києвом.