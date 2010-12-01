Янукович взяв участь у відкритті саміту ОБСЄ в Астані

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у відкритті саміту Організації з безпеки та співробітництва в Європі, який проходить у Палаці Незалежності в Астані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, в саміті беруть участь глави держав та урядів з 56 країн-учасниць ОБСЄ, 12 Партнерів із співробітництва, а також представники інших міжнародних та регіональних організацій.

Після церемонії відкриття розпочалася перша сесія саміту ОБСЄ, в ході якої В.ЯНУКОВИЧ виступить із промовою.