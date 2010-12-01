Інтерпол оголосив засновника WikiLeaks у міжнародний розшук

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) оголосила в міжнародний розшук засновника скандально відомого інтернет-ресурсу WikiLeaks Джуліана АССАНДЖА.

Про це передає РІА «Новости»,зазначивши, що Дж.АССАНДЖ звинувачується шведськими властями, зокрема, в згвалтуванні і сексуальних домаганнях.

Інтерпол розповсюдив на ім`я 39-річного австралійця Дж.АССАНДЖА "червоне повідомлення", що рівнозначно занесенню його в список найбільш розшукуваних осіб.

Прокуратура Швеції надіслала в Інтерпол прохання оголосити Дж.АССАНДЖА в міжнародний розшук 20 листопада. Раніше стокгольмський суд схвалив запит прокуратури про взяття Дж.АССАНДЖА під варту. Сам Дж.АССАНДЖ, місцезнаходження якого в даний час невідоме, категорично відкидає звинувачення на свою адресу, називаючи їх частиною "брудної кампанії", що проводиться стосовно WikiLeaks, який спеціалізується на публікації "закритої", зокрема секретної інформації.

Нарприкінці липня сайт опублікував підбірку службових документів, що стосуються проведення операцій США і їх союзників в Афганістані та Іраку з січня 2004 року по грудень 2009 року. Підбірка включала понад 90 тис. документів. Її основу склали рапорти американських командирів різного рівня про проведення операцій, що описують подробиці бойових дій і містять детальний опис їх наслідків. А минулого понеділка, 29 листопада, інтернет-ресурс виклав чергову порцію секретних документів – понад 250 тис. Цього разу це здебільшого листування американських дипломатів з Держдепартаментом, в якій, зокрема, містяться вельми невтішні вислови на адресу ряду європейських лідерів.