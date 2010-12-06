Свіжу публікацію Wikileaks присвячено стратегічним об'єктам

Держдепартамент США в лютому 2009 року підготував великий список об`єктів по всьому світу, вихід яких з ладу став би серйозною загрозою для національної безпеки країни, повідомляє Бі-бі-сі.

У Росії до найбільш важливих для безпеки США зараховані Новоросійський і Приморський порти, газові родовища і мережа газопроводів поблизу Надима, а також уранові, нікелеві, родієві та паладієві копальні.

У списку Держдепартаменту згадані майже всі країни світу. Здебільшого, до найбільш важливих об`єктів віднесені родовища і частини інфраструктури, зазначає ВВС News, проте там також зустрічаються установи на зразок заводу з виробництва інсуліну в Данії і австралійської фабрики, яка випускає протиотруту від укусів змій.

Перелік був підготовлений дипломатичними установами США у відповідних країнах світу, уточнює Лента.ру. Деякі об`єкти забезпечені коментарями. Так, газовидобувне підприємство в Надимі назване найважливішим зі усіх подібних у світі.