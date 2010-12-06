Деякі організатори розваг для туристів в Єгипті спеціально принаджують акул до берега, тому що туристи люблять з ними фотографуватися.

Як повідомляє РІА «Новости»,про це розповіла виданню Badische Zeitung інструктор з дайвінгу у Червоному морі, яка побажала залишитися неназваною.

"Проблема у тому, що, насамперед, російські туристи із задоволенням фотографуються в Шарм-еш-Шейхі з акулами і розглядають це як сувенір. Для цього деякі організатори турпоїздок з човнів кидають у воду мертвих овець, щоб принадити акул. Так акули не тільки підпливають близько до берега, а й починають асоціювати людей з їжею", - пише видання.

Шарм-еш-Шейх користується популярністю, насамперед, у любителів підводного плавання і полювання. За останній час в районі Шарм-еш-Шейху було зафіксовано одразу кілька нападів акул на відпочиваючих. У числі постраждалих - троє росіян, які перебувають у лікарні єгипетської столиці з множинними рваними ранами і ампутацією кінцівок. Хижаки нападали на людей безпосередньо біля берега.

У неділю 70-річна туристка з Німеччини загинула від укусів акули, яка напала на жінку поблизу берега біля готелю Hyatt Regency у бухті Наама-Бей в Шарм-еш-Шейху. Жінка померла прямо в морі від больового шоку і значної крововтрати після того, як акула відкусила їй праву руку до ліктя і праву ступню.

За словами інструктора з дайвінгу, в описаних випадках йдеться про напади довгокрилої акули. Зазвичай, відзначає експерт, така акула не представляє для людей небезпеки.

"Це трапляється тільки тоді, коли люди роблять помилки", - відзначила вона. Інші експерти відзначають, що причиною нападу акул може бути скорочення чисельності рибних косяків у цьому районі через дуже значний вилов риби.

На даний час пляжі єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх на Червоному морі закриті для купання.