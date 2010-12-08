Велике родовище сланцевого газу допоможе знизити залежність від імпорту

Велике родовище сланцевого газу виявлене в Патагонії на південному заході Аргентини, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на керівництво іспано-аргентинської компанії Repsol YPF.

За попередніми оцінками, доведені резерви родовища - більше 127 мільярдів кубічних метрів. Родовище Лома-де-ла-Лата розташоване в провінції Неукен за тисячу кілометрів від Буенос-Айреса.

"Виявлення великого родовища сланцевого газу допоможе Аргентині знизити залежність від імпорту палива. Для порівняння, доведені резерви в 4 рази перевищують щорічне споживання газу в Іспанії", - заявив президент Repsol YPF.

Repsol спільно з бразильською компанією Vale do Rio Doce має намір інвестувати в розвиток родовища і розробку прилеглого регіону 5 мільярдів доларів. Вже найближчим часом звідси надходитиме для потреб аргентинської економіки не менше 4 мільйонів кубометрів газу щодня. Тим часом, з січня 2011 року Аргентина на третину збільшує імпорт болівійського природного газу (нині вона одержує близько 3 мільйонів кубометрів на день).

На презентації нового газового родовища в офісі Repsol YPF в Буенос-Айресі була присутня президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер.

Сланцевий газ змінив останніми роками баланс попиту і пропозиції на "блакитне" паливо. Хоча його видобуток є дорожчим, деякі країни розглядають його як альтернативу традиційному природному газу. За даними Міжнародного енергетичного агентства, частка нетрадиційних джерел газу в балансі його виробництва на 2030 рік досягне від 14 до 18,5%.