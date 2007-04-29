Президент Литви: влада Естонії дочекалася неадекватної реакції політиків з Росії

Президент Литви Валдас АДАМКУС вважає «політику Москви» однієї з причин безладів, що сталися в Естонії.

«Влада Естонії дочекалася неадекватної реакції політиків з Росії», - заявив В.АДАМКУС в Брюсселі на форумі щодо ролі Росії на сцені міжнародної політики.

Як передає Газетa.ru з посиланням на прес-службу президента Литви, В.АДАМКУС, торкаючись конфліктів, що виникли в Естонії у зв`язку з перепохованням останків радянських солдатів, сказав, що «Естонія виконала цей процес, не порушуючи принципів міжнародного права і з належною шаною».

«Немає сумнівів, що пам`ять про полеглих має поважатися, проте радянська армія не принесла свободу країнам Балтії, тому чи можна засуджувати Естонію, якщо останки радянських солдатів перепоховають з центральної площі Талліна на військовий цвинтар», - підкреслив президент Литви.

В.АДАМКУС закликав на форумі «шукати нові формати співпраці з Росією». «Литва бажає бачити демократичну і дружню Росію, оскільки тільки така Росія могла б сприяти безпеці не лише регіону, але й світу», - заявив президент Литви.