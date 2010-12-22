У Польщі росіянину дали три роки за шпигунство

Варшавський окружний суд визнав винним громадянина Російської Федерації у шпигунстві на користь РФ та визначив покаранням для нього - три роки позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, засуджений, котрий перебуває під арештом з лютого 2009 року, може оскаржити це рішення.

Варшавська апеляційна прокуратура для росіянина, котрий, за даними слідства, здобував інформацію про польське військо для російської військової розвідки, вимагала 5-річного ув’язнення.

Польське законодавство передбачає покарання за шпигунство від року до 10 років.

Росіянина було затримано польським Агентством внутрішньої безпеки (ABW).

Засуджений не визнає своєї провини.

Про затримання стало відомо лише в січні цього року після публікації в газеті DziennikGazeta Prawna, за даними якої росіянин вже давно жив у Польщі та мав свою власну невелику фірму.