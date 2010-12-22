Сенат США ратифікував новий договір з Росією про стратегічні наступальні озброєння, повідомляє Бі-бі-сі.

Співвідношення голосів було 71 до 26.

Договір передбачає зменшення кількості носіїв ядерної зброї у кожної із сторін до 700 одиниць, а боєголовок - до 1550 одиниць протягом семи років - приблизно на 30% порівняно з лімітом, встановленим договором СНО, термін дії якого закінчився в грудні 2009 року.

Президент США Барак Обама вітає ратифікацію сенатом російсько-американського договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО). За його словами, це є "потужним сигналом" для всього світу", передає агентство Франс Пресс.

Обама також заявив, що цей договір - найбільша угода щодо скорочення озброєнь за майже два десятиліття.

Крім цього, як повідомляє агентство РІА “Новости”, держсекретар США Хіларі Клінтон поширила заяву, в якій зазначено, що США з нетерпінням чекають ратифікації нового договору про СНО російською Держдумою і Радою Федерації.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров також заявив, що російська сторона вітає ратифікацію СНО сенатом.

Водночас, зазначив він, "прийнята сенатом США ратифікаційна резолюція - складний багатоплановий документ, що вимагає поглибленого вивчення... Тим більше що за останні дні й тижні текст резолюції зазнав, як ми розуміємо, певної еволюції порівняно з первинним проектом".

"Отже і нам, і Федеральним Зборам Росії ще знадобиться якийсь час для вивчення остаточного тексту американських ратифікаційних документів", - наголосив глава МЗС Росії.