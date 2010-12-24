У Європі закрили низку аеропортів

Через погані погодні умови й снігопад у Європі сьогодні знову закрито ряд аеропортів.

Про це повідомляє Європейська організація безпеки авіапольотів «Євроконтроль».

Так, за даними організації, до 11:00 за середньоєвропейським часом закрито аеропорт Дюсельдорфа, до 10:30 – Дортмунда, до 11:00 – аеропорт Паддерборна-Ліппстадта (всі – Німеччина).

Крім того, через сніг до 12:00 не приймає літаків аеропорт Ейндховена (Нідерланди), а до 16:00 – аеропорт Брюсселя.

Значні затримки рейсів спостерігаються в паризькому аеропорту «Шарль де Голль».