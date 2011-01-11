Австралійське місто затопило за три години, багато загиблих

Щонайменше восьмеро людей, зокрема кілька дітей, загинули в результаті повеней в австралійському місті Тувумба і довколишніх областях, ще 72 людини вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP і владу штату Квінсленд, Тувумба був затоплений буквально за три години, люди тонули просто в своїх автомобілях. Очевидці кажуть, що хвилі води, які хлинули на місто, були схожі на цунамі.

Влада поки не називає розмірів шкоди, завданої стихією, зазначаючи лише, що вона величезна.

Поліція дала наказ частково евакуювати мешканців будинків, розташованих у низинах в третьому за величиною місті країни Брісбені.

Повені, викликані проливними дощами, почалися в північно-східній частині Австралії наприкінці 2010 року. Більше двох десятків міст виявилися затоплені або ізольовані від зовнішнього світу. Від повеней постраждало більше 200 тисяч осіб.