Депутати Європарламенту обговорили вирок Ходорковському і Лебедєву

Підкомітет Європейського парламенту з прав людини обговорив у понеділок вирок, винесений в Москві колишнім керівникам компанії ЮКОС Михайлу Ходорковському і Платону Лебедеву. Як повідомляє Радіо Свобода, учасники дискусії нагадали, що ЄС чекає від Росії дотримання її міжнародних зобов`язань щодо верховенства права.

Дебати, в яких, крім депутатів, брали участь представники правозахисних організацій, експерти у галузі права і фінансів, відобразили неприйняття європейською громадськістю правової ситуації в Росії. Промовці зазначали, що вирок і перебіг процесу різко суперечать заявам на найвищому рівні російського керівництва про дотримання прав людини в Росії.

Голова підкомітету, парламентарій від Фінляндії Хейді Хаутала вказала на те, що суд автоматично виконав вимоги звинувачення. "Європейський союз дуже відкрито підтримав білоруську опозицію. Хіба ми не можемо так само відкрито підтримати демократичну опозицію в Росії? Ми не повинні допускати подвійних стандартів", - заявила вона.

Парламентарії підкомітету закликали розглянути можливість введення візових і економічних санкцій проти російських чиновників, причетних до цього вироку.

Як пояснив прес-секретар одного з депутатів, "вирок у другій справі М.Ходорковського і П.Лебедева супроводжувався значними порушеннями законодавства і прав людини... Санкції - це єдина можливість примусити російську владу дотримувати верховенства закону. Представники Європарламенту і інших європейських установ довго намагалися переконати своїх російських колег на словах, але ці дискусії виявилися шляхом в нікуди", - цитує його "Коммерсант".

"Другий вирок у справі ЮКОСа був винесений після загибелі Сергія Магнітського і вбивства Ганни Політковської. Якщо нічого не робити, будуть подальші жертви. Час тихої дипломатії щодо Росії пройшов, час взятися до дій", - заявив депутат від партії Християнських демократів Троян Унгуряну (Румунія).

Висновки підкомітету з прав людини можуть лягти в основу резолюції майбутньої пленарної сесії Європарламенту.