Депутати Європарламенту заявляють, що Росії не вдасться розколоти Європу через російсько-естонський конфлікт.

Як передає власний кореспондент УІНАН у Брюсселі, про це депутати з різних парламентських груп говорили 9 травня ввечері під час обговорення ходу підготовки до самміту Росія-ЄС, запланованого на 18 травня.

“Це була справжня атака на суверенність однієї з країн-членів ЄС, але Росія не повинна вважати, що такою поведінкою їй вдасться розділити ЄС”, - заявив лідер найбільшої депутатської групи Європарламенту – групи народних партій Жозеф ДОЛЬ (Франція).

Він також зазначив, що зараз – не часи “холодної війни”, а тому Єврокомісія та Рада ЄС мають розробити спеціальну стратегію співробітництва з Росією.

Представник групи соціалістичних партій Ян-Марінус ВІРСМА (Нідерланди) наголосив на неприйнятності повторення таких акцій, як проти Естонії. А лідер групи ліберальних партій Грехем УОТСОН висловив навіть переконання у тому, що потрібно відкласти проведення самміту Росія-ЄС, зазначивши, що його група буде голосувати за це під час сьогоднішнього ухвалення резолюції по Росії.

“Діалог – це дуже важливо, але діалог – це не два монологи... Представники Ради Європи та Єврокомісії сказали гарні слова, але їм не вистачає жорсткості. Треба відкласти самміт, поки Росія не захоче говорити мовою демократії”, - сказав він.

Представник групи “зелених” Даніель КОН-БЕНДІТ (Німеччина) зазначив, що Росія – це не СРСР, хоча в багатьох питаннях вона претендує на політику СРСР – політику могутності, не стільки воєнної, скільки економічної і, зокрема, енергетичної.

“Ми повинні мати відносини з Росією, але ми також повинні мати відносини з Саудівською Аравією, але це не означає, що ми визнаємо, що Саудівська Аравія, в якій крадіям відрубають руку, рухається у правильному напрямку”, - заявив депутат.

Представник групи об’єднаних лівих Мекко СЕПАНЕН (Фінляндія) наголосив, що ЄС не може дозволити розділення Європи, зазначивши, що інколи це відбувається на практиці.

“Це іноді відбувається, і, що абсолютно неприйнятно, з боку деяких країн ЄС, які намагаються будувати більш привілейовані відносини з Росією”, - сказав представник лівих.

Представник групи правих партій Брайан КРОЛЄ (Великобританія) зазначив, що зараз в Росії спостерігається нова форма авторитаризму, яка проявляється, в тому числі, в нападі на посольство Естонії в Москві, у використанні енергетики з метою змусити підкоритися бажанням Росії.

“Ми повинні продемонструвати громадянам Естонії, що вони не покинуті, що вони є громадянами Європи”, - наголосив депутат.

Я повідомляв УНІАН, самміт Росія-ЄС запланований на 18 травня в Самарі. Після загострення ситуації навколо естонського посольства в Москві, в Євросоюзі обговорювали можливість перенесення самміту на більш пізню дату – до врегулювання естонсько-російської кризи.