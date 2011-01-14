Керівники ЄС привітали Молдову

Президент Європарламенту Єжи БУЗЄК привітав новий уряд Молдови із затвердженням у парламенті країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в його коментарі, поширеному сьогодні.

«Я вітаю підтримку молдавському уряду від парламенту Молдови, і чекаю зустрічі з прем`єр-міністром Владом ФІЛАТОМ на початку лютого в Брюсселі», - наголошується в коментарі.

Президент Європарламенту висловив сподівання на те, що новий уряд зможе додати політичної стабільності в країні.

Разом із тим Є.БУЗЄК наголосив на необхідності продовження реформ і закликав усі політичні сили країни знайти шляхи виходу з конституційного глухого куту і обрати Президента країни.

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Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН і комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ привітали Молдову із затвердженням нового уряду.

Про це йдеться в їхній спільній заяві, поширеній сьогодні.

«Це важливий крок для демократичного розвитку країни. Ми віримо, що новий уряд продовжить базуватися на стабільному прогресі, досягнутому у відносинах Молдова-ЄС», - наголошується в заяві.

К.ЕШТОН і С.ФЮЛЕ також висловили сподівання на те, що сили, представлені в парламенті країни, зможуть у результаті відкритого і конструктивного діалогу дійти згоди щодо обрання нового Президента Молдови, а також щодо продовження реформ у рамках Європейського порядку денного.

Представники ЄС запевнили Молдову в готовності і надалі поглиблювати відносини і підтримувати реформи.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент Молдови виніс вотум довіри новому уряду країни і затвердив Влада ФІЛАТА прем`єр-міністром.