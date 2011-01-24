Генсек НАТО написав про Домодєдово в своєму мікроблозі

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН засуджує теракт у московському аеропорту «Домодєдово».

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter’e.

«Я глибоко стривожений терористичною атакою в Москві і жорстко засуджую її. НАТО і Росія залишаються разом у боротьбі з тероризмом», - написав А.Ф.РАСМУССЕН.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» загинула 31 людина, ще 130 - постраждали.

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.

За даними російських ЗМІ, смертник підірвав себе біля кафе "Азія", де зазвичай збираються зустрічаючі. За даними різних джерел, потужність вибуху склала від п`яти до семи кілограмів у тротиловому еквіваленті. Бомба була начинена вражаючими елементами.

За фактом теракту порушено кримінальну справу. Вже оголошені в розшук троє підозрюваних.