Політики Європи засуджують теракт у Домодєдово

Політики Європи засуджують теракт у московському аеропорту «Домодєво».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про своє засудження вибуху в аеропорту заявив сьогодні Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.

«Я жорстко засуджую цю терористичну атаку в найбільшому російському аеропорту, яка привела до великого числа жертв і потерпілих. Тероризм і жорстокість ніколи не можуть бути виправдані», - заявив Президент Європарламенту.

Він передав свої співчуття народу Росії і сім`ям жертв.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вшанувала сьогодні пам`ять загиблих у московському аеропорту хвилиною мовчання.

«Я б хотів висловити мій шок і жах від повідомлень про сьогоднішній вибух», - заявив Президент ПАРЄ Мевлут ЧАВУШОГЛУ.

«Я повністю засуджую терористів, що вчинили цей кошмар, і упевнений, що російська влада зробить все можливе, щоб упіймати і віддати правосуддю злочинців», - додав він.

ПАРЄ також виловила свої співчуття сім`ям загиблих і російському народу.

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Литви Аудроніус АЗУБАЛІС засудив сьогоднішню терористичну атаку в аеропорту «Домодєдово» і передав свої співчуття.

«Я висловлюю свої найглибші співчуття сім`ям убитих і бажаю численним пораненим якнайшвидшого одужання», - заявив він.

“Не може бути виправдання звірячим нападам на безневинних громадян”, - додав міністр закордонних справ Литви.

Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу рішуче засудив "боягузький" теракт у московському аеропорту Домодєдово, заявивши, що він шокований тим, що сталося. "Я передаю щирі співчуття уряду і народу Російської Федерації і, зокрема, сім`ям і близьким загиблих. Мої думки і глибоке співчуття з ними в ці страшні хвилини", - йдеться в заяві Баррозу.

Заступник голови Єврокомісії Сийм Каллас, який відповідає за транспорт, надіслав міністрові транспорту РФ Ігорю Левітіну лист з пропозицією надати технічну допомогу, "яка може буде потрібна російським властям", мовиться в документі.

Президент Франції Ніколя Саркозі найрішучішим чином засудив теракт у московському аеропорту Домодєдово, йдеться в повідомленні Єлісейського палацу. "Президент висловлює якнайглибші співчуття сім`ям і близьким загиблих і передає російському народові щире співчуття всіх французів". Саркозі також запевняє російську владу в повній солідарності Франції "перед обличчям цього варварського терористичного акту".

Голова МЗС Франції Мішель Альо-Марі також заявила, що рішуче засуджує "боягузький і варварський теракт"в Домодєдово. "Я приголомшена звісткою про жахливий терористичний акт, який стався в другій половині дня в аеропорту Домодєдово в Москві", - зазначається в повідомленні французького МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в московському аеропорту «Домодєдово» прогримів вибух. За останніми даними, унаслідок вибуху загинули 35 осіб, понад 130 одержали поранення.

За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник.